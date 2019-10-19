Son Dakika Haberleri: Kosova'da, PKK/YPG propagandasına, vatandaşlardan 'asker selam'lı tepki
Son Dakika Güncel Kosova'da, PKK/YPG propagandasına, vatandaşlardan 'asker selam'lı tepki

Kosova'da, PKK/YPG propagandasına, vatandaşlardan 'asker selam'lı tepki

37 dakika önce

KOSOVA'nın başkenti Priştine'de, Kosova Kadınlar Ağı (RRGK) tarafından düzenlenen terör örgütü PKK/YPG eyleminde açılan 'Rojava için diren' pankartına, çevrede bulunan vatandaşlar 'asker selamı' vererek tepki gösterdi.

Kosova'da, PKK/YPG propagandasına, vatandaşlardan 'asker selam'lı tepki, System.String[]

KOSOVA'nın başkenti Priştine'de, Kosova Kadınlar Ağı (RRGK) tarafından düzenlenen terör örgütü PKK/YPG eyleminde açılan 'Rojava için diren' pankartına, çevrede bulunan vatandaşlar 'asker selamı' vererek tepki gösterdi.

Priştine'de, RRGK tarafından PKK/YPG'ye destek için düzenlenen eylem düzenlendi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Kosovalı Türk Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ile Kosova Meclisi'nde 2 sanalyeye sahip Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) temsilcileri ise eyleme tepki gösterdi. Tepkinin büyümesi üzerine çok sayıda kişi Prizren'deki KDTP Genel Merkez binası önünde toplanarak terör örgütü propogandası yapmak isteyenleri protesto etti. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, bu tür girişimlerin çirkin olduğunu Kosova ile Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluğun her zaman baki olduğunu söyledi. Yağcılar, Mehmetçiğin her zaman gittiği her yere barış götürdüğünü söyledi. Burada okunan basın bildirisinde, RRGK'nın düzenlemiş olduğu eylem kınandı ve Mehmetçiğin operasyonu desteklendi. KDTP milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferra Şinik'in açıklamalarının ardından parti temsilcileri ile vatandaşlar Kosova, Türkiye ve Arnavutluk bayrakları açarak asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Priştine'deki PKK/YPG gösterisi

-Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar röportajı

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Kosova, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:27 Kaynak: DHA
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