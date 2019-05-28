Son Dakika Haberleri: Kosova'da polise silahlı direniş
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kosova'da polise silahlı direniş

1 saat önce

Kosova Polisine bağlı özel birimler, sabah erken saatlerde, Sırpların çoğunlukta olduğu kuzeyindeki 4 belediyede organize suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi.

Kosova'da polise silahlı direniş, System.String[]
Kosova Polisine bağlı özel birimler, sabah erken saatlerde, Sırpların çoğunlukta olduğu kuzeyindeki 4 belediyede organize suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Zubin Potok Belediyesinde barikat kurularak polise ateş açıldı.

Kosova polisi, ülkede Sırpların yoğunlukta bulunduğu 4 belediyeye 200 güvenlik gücüyle operasyon düzenledi. Saatlerce süren geniş çaplı operasyonda 30 kadar şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yerel saat ile sabah saat 05.00 sularında başlayan operasyonun ardından kuzeydeki 4 Sırp belediyesinde sirenler çaldı. Ardından yerel ahali, belediyelerin meydanlarında toplanmaya başladı. Operasyon sırasında Zubin Potok Belediyesinde polise karşı barikat kurularak, silahlı direnişte bulunuldu.

Çıkan çatışmalarda 2 polisin yaralandığı açıklandı.

Sırp Emniyet Müdürü gözaltında

Kosova Polisi tarafından bu sabah kuzeydeki Sırp belediyelerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Kosova Emniyetinde görevli Kosovalı 13 Sırp polisin de yer aldığı duyuruldu. Gözaltına alınan polis mensupları arasında Zubin Potok polis müdürünün de bulunduğu öğrenildi.

Organize suçlara yönelik yapıldı

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova Polisi tarafından Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen operasyon hakkında açıklama yaptı. Başbakan Haradinaj, savcılığın talimatıyla operasyonun gerçekleştiğini belirtti. Operasyonun kaçakçılık, organize suç ve diğer suçlara karışmış şüphelilere yönelik olduğunu kaydeden Haradinaj, "Başbakan olarak yasanın uygulanması söz konusudur ve başka bir şey değildir. Kuzeydeki Sırplara süküneti muhafaza etmeleri ve yasalara saygılı olmaları çağrısında bulunuyorum" dedi. Başbakan Haradinaj, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltına alınmaları için operasyonun yönelik olduğu kişiler arasında gümrük ve polis mensuplarının da yer aldığını belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, operasyonun ardından Güvenlik Kurulunu topladı. - PRİŞTİNE
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
Sabah, Kosova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:37:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosova'da polise silahlı direniş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]