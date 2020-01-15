Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika

Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı

6 saat önce

Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları 21'inci yıl dönümünde anıldı.

Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı, System.String[]

Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları 21'inci yıl dönümünde anıldı. Bosna'daki Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam olarak bilinen Kosova'daki Reçak Katliamı'nın 21'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Sırp güçleri tarafından 1999 yılında kurşuna dizilen 45 Kosovalı'nın mezarı, katliam kurbanlarının yakınlarının yanı sıra Kosova'nın dört bir yanından gelen yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Reçak şehitliğindeki anmaya Kosova Cumhubaşkanı Hashim Thaçi de katıldı. Cumhurbaşkanı Thaçi, askeri tören ile anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Reçak Katliamı'nın Sırbistan tarafından düzenlenen bir soykırım olduğunu, ancak bunun uluslararası camianın Kosova'da yaşanan vahşeti farketmesini sağladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, "Kosova'da işlenen suçların aydınlatılması için çaba göstermeyi sürdürüyoruz" dedi. Thaçi ayrıca, uluslararası camianın adalet anlayışını eleştirdi.

REÇAK KATLİAMI

15 Ocak 1999 tarihinde Sırp güçleri, Priştine'nin 30 kilometre güneyindeki Reçak köyüne baskın düzenleyerek aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 45 sivili katletmişti. Katliamın hemen ardından olay yerine giden dönemin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyonu Şefi William Walker, dünyaya katliam yapıldığını duyurarak, olayı insanlığa karşı işlenen bir suç olarak değerlendirmişti. Bu değerlendirmeden 2 ay sonra NATO Sırp hedeflerine karşı hava harekatı başlatmıştı. Reçak Katliamı'ndan sorumlu tutulan Slobodan Miloşeviç'e karşı Lahey Savaş Suçları Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede de bu katliamın ayrı bir yeri olmuştu. Reçak Katliamı, Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam (yakın tarih bazında) olarak biliniyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin çelenk koyması

Şehit yakınları ziyaret


Srebrenitsa, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı

Son Dakika Haberleri
23:33 Wikipedia 3 yıl sonra erişime açıldı - Son Dakika
23:32 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
23:32 Otomobilinin tamponunda 16 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
23:30 Ürdün'den İsrail'in "Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı" ilanına kınama - Son Dakika
23:30 Macaristan'dan Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Weber'e tepki - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:14 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:34:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]