- Kosova'da restoranda patlama anı kamerada - Son Dakika

- Kosova'da restoranda patlama anı kamerada
06.01.2021 13:09
- Kosova'da restoranda patlama anı kameradaKosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda meydana gelen ve 44 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.
- Kosova'da restoranda patlama anı kamerada
Kosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda meydana gelen ve 44 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.
Kosova'nın güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrinde dün bir restoranda gaz tüpü patlamıştı. Restorandaki gaz tüpünün patladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, patlamayla birlikte etrafı duman kapladığı, insanların panikle kaçıştığı görüldü. Ferizovik Polis Sözcüsü Qazim Reka, ilk belirlemelere göre patlamada 41 kişinin yaralandığını duyurmuş, bugün yaptığı yeni açıklamada ise yaralı sayısının 44'e yükseldiğini açıklamıştı.
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