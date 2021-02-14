Kosova'da sandık çıkış anketlerine göre Vetevendosje seçimi önde götürüyor - Son Dakika

Kosova'da düzenlenen parlamento seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından sandık çıkış anketlerine göre Albin Kurti liderliğindeki Vetevendosje'ne seçimi önde götürüyor.

Kosova'da savaşın sona erdiği 1999 yılından sonra 8'inci kez düzenlenen parlamento seçimleri için halk sandık başına gitmişti. Ülke genelinde 07.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından oy sayımına başlandı.

KQZ Başkanı Valdete Daka, yerel saatle 15.30'a kadar kayıtlı seçmenlerde yüzde 32,32'sinin oy kullandığını, seçim süreci esnasında herhangi bir sorun oluşmadığını kaydetti. 1 milyon 794 bin 862 seçmenin bulunduğu Kosova'da, resmi olmayan bilgilere göre seçimlere katılım oranı yüzde 47'yi oldu.

Seçimde aralarında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Yenilikçi Türk Hareket Partisinin (YTHP) de bulunduğu 28 siyasi oluşumdan bin 79 milletvekili adayı 120 sandalyeli meclise girebilmek için yarıştı. Kosova'daki seçimi ise 30 bine yakın gözlemcinin takip ettiği açıklandı.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ AÇIKLANDI

Kosova'da oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandık çıkış anketleri de açıklandı. Sandık çıkış anketlerine göre Albin Kurti liderliğindeki Vetevendosje seçimi önde götürürken, oyların yüzde 41 ile 53 arasında oy alacağı tahmin ediliyor. PDK'nın oyların yüzde 20'sini, LDK'nın oyların yüzde 17'sini ve AAK'nin ise oyların yüzde 7'sini alması, Nisma'nın ise yüzde 2 oy oranında meclis dışında kalması bekleniyor.

Pipos Şirketi'nin sandık çıkış anketine göre ise Vetevendosje oyların yüzde 41'ini, PDK'nın oyların yüzde 16.5'ini, LDK'nın oyların yüzde 15.2'sini ve AAK de oyların yüzde 7.2'sini alması, Nisma'nı ise yüzde 2.6 oy oranı ile seçim barajını altında kalacağı tahmin ediliyor.

(Ercan Kasap/İHA)