Son Dakika Haberleri: Kosova'da Şans Oyunları ve Kumarhane Yasaklandı

Kosova'da Şans Oyunları ve Kumarhane Yasaklandı

1 saat önce

Kosova Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplanarak, ülkede kumarhane ve şans oyunlarına yasak getirdi.

Kosova'da Şans Oyunları ve Kumarhane Yasaklandı, System.String[]
Kosova Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplanarak, ülkede kumarhane ve şans oyunlarına yasak getirdi.

Muhalefet partilerinin öncülük ettiği girişim üzerine hazırlanan yasa tasarısı ile Kosova'da kumarhaneler ve şans oyunları yasaklandı. Sayısal Loto dışında tüm şans oyunlarını yasaklayan yasa tasarısı, ilk oylamanın ardından düzenleme ve değişiklik için komisyona gönderilerek ikinci kez oylandı. Şans oyunlarını yasaklayan yasa tasarısı, Meclis salonunda bulunan 69 milletvekilinin evet oyunu aldı.

Bir süre önce de Kosova genelinde işletme izni olamayan kumarhaneler, polis tarafından düzenlenen baskınlar sonucunda kapatıldı. Kumarhane ve şans oyunları işletmelerini destekleyen bazı milletvekilleri, yasaklama ile 15 bin kişinin işsiz kalacağı iddiasını ortaya attı.

Son dönemlerde kumarhanelerde yaşanan silahlı çatışmaların artmasıyla toplumu olumsuz yönde etkileyen kumarhanelerin kapılarına kilit vurulması, kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

Kosova, 3. Sayfa
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