Kosova'da savaş sırasında cinsel şiddete maruz kalan 20 bin kadın için adalet yürüyüşü - Son Dakika

Kosova'da 19 Haziran Çatışmalarda Cinsel Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte savaş sırasında cinsel şiddete maruz kalan "20 bin Kosovalı kadın için adalet" çağrısı yapıldı.



Kosova'da 19 Haziran "Çatışmalarda Cinsel Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü" nedeniyle Kosovalı kadınlar tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta cinsel istismara uğrayan kadınlara destek verildi.



Başkent Priştine'de gerçekleştirilen destek yürüyüşüne Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani, Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga, büyükelçiler, milletvekilleri, kadın dernek başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yürüyüşte, devlet ve Kosova toplumunun cinsel istismara maruz kalan kadınların yanında olduğu mesajı verildi. Priştine'nin ana meydanından Kosovalı kahraman kadınları sembolize eden Kahraman Kadınlar Anıtına kadar devam eden yürüyüşün sonunda anıta çiçek koyuldu.



Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani yaptığı konuşmada, savaşın sona ermesinden 20 yıl geçmesine rağmen cinsel istismara uğramış 20 bin Kosovalı kadın için hala adaletin sağlanmadığını belirtti. Osmani, "Sadece adalet istemiyoruz, bu suçları işleyenlerin adalet karşısına çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Osmani savaş sırasında cinsel istismarların, soykırımın bir yöntemi olarak kullanıldığını ve bunun, gerçekleşen suçların en iyi kanıtını teşkil ettiğini vurguladı.



Eski Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga da yaptığı açıklamada, cinsel istismar suçunu işleyenlerin amacının kalıcı bir acı bırakmak olduğunu belirterek savaş esnasında korkunç anlar yaşayan 20 bin kadının adalet istediğini hatırlattı. Jahjaga, "Çağrımız, adalete çağrıdır. Bu çağrıyı dünyada herkes işitmeli. Kosova kurumları, cinsel istismarda bulunanların hesap vermesi için adalet talep etmekle yükümlüler" dedi. - PRİŞTİNE