Son Dakika Haberleri: Kosova'da Sırp Belediyelerde Olağanüstü Seçim

Kosova'da Sırp Belediyelerde Olağanüstü Seçim

54 dakika önce

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan belediyelerinde olağanüstü seçim gerçekleştirilmesi kararı aldı.

Kosova'da Sırp Belediyelerde Olağanüstü Seçim, System.String[]
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan belediyelerinde olağanüstü seçim gerçekleştirilmesi kararı aldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, anayasal ve yasal yetkilerine dayanarak, Yerel Yönetim Bakanlığı'nın mektubunu dikkate alarak, siyasi partiler ve Merkez Seçim Komisyonu ile ilgili istişare sürecinin ardından Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan belediyelerinde olağanüstü belediye seçimlerinin ilan edilmesi ve seçim tarihinin belirlenmesi kararı aldı. Bu karara göre, Sırpların çoğunlukta olduğu Kosova'nın bu dört belediyesinde belediye başkanları için olağanüstü seçimler 19 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. Kosova ordusunun kurulmasını protesto etmek adına Kosova'nın kuzeyindeki 4 Sırp belediye başkanı bir süre önce görevlerinden istifa etmişti.

Merkez Seçim Komisyonu hazırlıklara başladı

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), Sırpların yoğun olarak yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan'da olağanüstü seçimleri ilan eden Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin kararından kısa bir süre sonra toplanarak, seçim hazırlıklarına start verdi.

Merkez Seçim Komisyonu, seçim kampanyalarının başlama ve bitiş tarihlerini de açıkladı. Seçim kampanyası 13 Mayıs'ta başlayacak ve 17 Mayıs'ta sona erecek. Siyasi öznelerin başvuruları 9 Nisan'da başlayacak ve 18 Nisan'da sona erecek.

Kosovalı Sırp partiden seçim seferberliği

Kosova'nın kuzeyde Sırpların çoğunlukta olduğu belediyelerde yapılacak erken seçim vesilesiyle Sırbistan'ın devlet temsilcileri ile Kosovalı Sırpların siyasi temsilcileri arasında Çarşamba günü Belgrad'da toplantı düzenlenecek. Kosovalı Sırpları Kosova Meclisi'nde temsil eden Sırp Listesi Partisi, Kosovalı Sırpların neredeyse yüzde 100 desteğini alan siyasi bir güç olarak bu partinin Belgrad ile koordinasyon içinde kararlar vererek, önemli ve hassas konular için mücadele etmeye devam edeceğini bildirdi. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:35 Kaynak: İHA

Mitroviça, Haşim Taçi, Cumhurbaşkanı, Kosova, Güncel
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