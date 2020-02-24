Kosova'da Sırp ürünlerine yüzde 100'lük gümrük vergisi protestosu - Son Dakika
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Kosova'da Sırp ürünlerine yüzde 100'lük gümrük vergisi protestosu

6 saat önce

Kosova'da muhalefet partileri Sırbistan ürünlerine uygulanan yüzde 100'lük gümrük vergisinin kaldırılmaması için protesto eylemi düzenledi.

Kosova'da muhalefet partileri Sırbistan ürünlerine uygulanan yüzde 100'lük gümrük vergisinin kaldırılmaması için protesto eylemi düzenledi.

Kosova'da hükümetin Sırp ürünlerine uygulanan yüzde 100'lük gümrük vergisinin kaldırılacağını açıklamasının ardından muhalefet partileri harekete geçti. Eski Başbakan Ramush Haradinaj'ın genel başkanı olduğu Kosova'nın Geleceği için İttifak Partisi (AAK) sempatizanları ve muhalefet partileri başbakanlık binası önünde bir araya gelerek, Sırbistan ürünlerine uygulanan yüzde 100'lük gümrük vergisinin kaldırılmamasını istedi. Eylemciler başbakanlığın demir parmaklıklarına "Kayıp kişileri geri gönderin, Sırp ürünlerini değil", "Kosova unutmaz, Sırbistan'a geçit yok", "Verginin kaldırılması Sırbistan'ın silahlanmasına yardımcı olur" yazılı pankartlar astı.

Protesto eyleminde konuşan AAK'dan Naim Ramizi, eski başbakan Haradinaj'ın kararıyla Sırbistan'a uygulanan gümrük vergisini savunmak için protesto eylemi düzenlediklerini belirterek, "Gümrük vergisinin Kurti Hükümeti tarafından kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Gümrük vergisi, Sırbistan'nın Kosova'yı devlet olarak tanıması şartıyla kaldırılabilir" ifadesini kullandı.

Protesto eyleminin örgütleyicilerinden Driton Barleci de Sırp ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin kaldırılması kararına şiddetle karşı çıkacaklarını anımsatarak, Kurti Hükümeti'ni Kosova'da Sırp ile Rus havasının estirilmesine çalışmakla suçladı. Barleci, "Başbakan Albin Kurti geçmişte, Sırbistan'a karşı fanatizimle karşı çıkıyordu. Şimdi ise meleğe dönüşmüş olarak davranıyor" dedi. Barleci konuşmasının sonunda, elinde tuttuğu ve Kosovalıların geçmişte en fazla tercih Sırp bisküvilerinden 'Plazma'nın kutusunu başbakanlık binasının avlusuna fırlattı.

AAK SEMPATİZANLARI BİR SÜRE ÖNCE BAŞBAKAN YARDIMCISINA YUMURTALI SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ.

AAK Başkanı Ramush Haradinaj, o dönem başbakan sıfatıyla Sırbistan'ın, Kosova'nın uluslararası örgütlere erişimini engelleme kampanyasına yanıt olarak 2018 yılında Sırp ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi koymuştu.

(Ercan Kasap/İHA)

Kosova'da Sırp ürünlerine yüzde 100'lük gümrük vergisi protestosu

Sırbistan Karadağ, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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