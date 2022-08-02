Kosova'da Sırpların tepkisine neden olan uygulama ertelendi

Kosova'da Sırpların yoğun olarak yaşadığı kuzey bölgesinde gerginliğe neden olan yeni sınır geçişi düzenlemeleri bir aylığına ertelendi. NATO, bölgeye müdahale sinyali vermişti.Kosova, ülkede ağırlık olarak Sırpların yaşadığı kuzey bölgesinde tansiyonun yükselmesine yol açan yeni sınır geçişi düzenlemesinde geri adım attı. Kosova hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Sırpların yolları kapatmasına ve polise kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmasına neden olan yeni uygulamayı bir aylığına erteledi.

Ertelenmemiş olsa 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, Kosova'ya Sırp kimlikleriyle giren kişilerin ülkede kalacakları süre boyunca geçici bir belge taşımalarını öngörüyordu. Ayrıca Kosova'da yaşayan Sırbistan plakalı araç sahiplerinin de iki ay içinde Kosova plakası çıkarması şart koşuluyordu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti dün yaptığı açıklamada, Sırbistan'a giren Kosova vatandaşlarına da aynısı uygulandığı için böyle bir düzenlemeye gittiklerini söylemişti. Ancak Kurti, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Priştine Büyükelçisi Jeffrey Hovenier'le yaptığı görüşmenin ardından planlanan düzenlemeyi 1 Eylül'e ertelediklerini duyurdu. Hovenier, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurti'den yeni uygulamayı bir aylığına rafa kaldırmalarını istediğini söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Priştine'nin uygulamayı erteleme kararını övdü. Twitter hesabından açıklamada bulunan Borrell, Kosovalı Sırplarca "yollara kurulan tüm barikatların bir an önce kaldırılması" yönündeki beklentisini de dile getirdi.

Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Ancak Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Kosova'nın kuzeyinde yaşayan ve halen Belgrad'dan mali destek alan Sırplar da Priştine'nin otoritesini kabul etmiyor.

NATO müdahale sinyali vermişti

Yüzlerce Kosovalı Sırp dün akşam kamyon, tanker ve diğer ağır taşıtları Sırbistan ile Kosova arasındaki iki sınır kapısı yakınlarına park ederek yolları trafiğe kapatmıştı. Bölgede Kosova polisine kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış; ancak olayda yaralanan olmamıştı. Yaşanan gerginlik üzerine Kosova her iki sınır kapısını da kapamıştı.

Kosova Başbakanı Kurti tarafından "kargaşa" çıkarmakla suçlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, dün yaptığı açıklamada, "atmosferin kaynama noktasına getirildiğini" belirterek Sırplara saldırılması halinde "Sırpların kazanacağını" söylemişti.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) de Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından takip ettiğini ve "istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu" duyurmuştu.

Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla görüştü

Bölgede yaşanan gerginlik üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu'nun muhataplarına, Türkiye'nin, Balkanlar'ın barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ilettiği bildirildi.