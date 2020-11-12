Kosova'da sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor - Son Dakika

Kosova'da sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor

12.11.2020 22:09
Kosova'da sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor, System.String[]

Kosova'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasına karar verildi.

Kosova'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasına karar verildi.

Kosova'da artan korona virüs vakalarının ardından sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması yönünde karar alındı. Kosova Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda gerçekleşen oylama ile Başbakan Avdullah Hoti'nin duyurduğu korona virüsle mücadele önlemlerini onayladı.

Bu önlemler kapsamında şehirler üç risk bölgesine ayrıldı. En düşük riske sahip şehirler yeşil bölge, orta riske sahip olanlar turuncu bölge ve yüksek riske sahip olanlar kırmızı bölge olarak belirlendi. Yeni alınan önlemler yarın yerel saatle 18.00'de yürürlüğe girecek. Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu yeşil bölgede yer alan belediyelerde, işletmeler 05.00-20.00 saatleri arasında, turuncu bölgede yer alan belediyelerde işletmeler, 05.00-18.00 saatleri arasında ve kırmızı bölgede yer alan belediyelerde ise işletmeler 05.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.

Yeşil bölgede bulunan şehirlerde sokağa çıkma yasağı 20.00-05.00, turuncu bölgede bulunan şehirlerde 19.00-05.00 ve kırmızı bölgede bulunan şehirlerde ise 18.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Önlemlerin ikinci bir karara kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

HOTİ, SALGIN SÜRECİNİ SAVAŞ HALİNE BENZETTİ

Priştine Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği'ni ziyaret eden Başbakan Hoti, korona virüs vaka sayısının artmasıyla birlikte ülkenin büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Salgın sürecini savaş haline benzeten Başbakan Hoti, genel seferberliğin artırılması gerektiğini kaydetti.

Hoti, ayrıca yatak kapasitesinin artırılması, oksijen alımı ve ilaç temini gibi hastane ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

COVİD-19 VAKALARINDA REKOR ARTIŞ

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 178 test sonucunda 767 kişide Covid-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da korona virüse yakalanan kişi sayısının 26 bin 888'e yükseldiği belirtildi. Halk Sağlığı son 24 saatte 8 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 784'e ulaştığını aktardı.

Ülke genelinde 9 bin 418 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 434 vaka ile başkent Priştine birinci sırada yer alıyor.

(Ercan Kasap/İHA)

Kosova'da sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor
Kosova'da sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova'da sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor - Son Dakika


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