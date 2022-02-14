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Kosova'da Sosyal Demokrat Parti üyeleri Enerji Düzenlenme Kurumu'nu bastı - Son Dakika

Kosova'da Sosyal Demokrat Parti üyeleri Enerji Düzenlenme Kurumu'nu bastı

14.02.2022 18:56
Kosova'da Sosyal Demokrat Parti üyeleri Enerji Düzenlenme Kurumu'nu bastı

Kosova'da muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyeleri, elektrik fiyatına yapılan zamları protesto etmek amacıyla Enerji Düzenleme Kurumu'nun ofisini bastı.

Kosova'da muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyeleri, elektrik fiyatına yapılan zamları protesto etmek amacıyla Enerji Düzenleme Kurumu'nun ofisini bastı.

Kosova'da elektrik fiyatlarına yapılan zamlara yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyeleri ve Genel Başkan Dardan Molliqaj, elektrik fiyatına yapılan zamları protesto etmek amacıyla başkent Priştine'de bulunan Enerji Düzenleme Kurumu'nun ofisini bastı. Göstericiler, Enerji Düzenleme Kurumu (ZRRE) Yönetim Kurulu Başkanı Ymer Fejzullahu'ya elektriğe yapılan zam nedeniyle hesap sordu. ZRRE'den zam kararını yayınlamalarını isteyen partililer, elektrik fiyatındaki sübvansiyon miktarının açıklanmasını talep etti.

Fejzullahu, PSD üyelerinden kurumu terk etmelerini istese de başarılı olamadı. Zam kararı yayınlanmadan kurumu terk etmeyeceklerini belirten Molliqaj, Fejzullahu'yu sahtekarlıkla suçladı. Binadaki ofislerin anahtarlarını ele geçiren PSD üyeleri, protesto sırasında ZRRE Yönetim Kurulu üyelerinin ofislerini kilitledi. Bir saatten fazla süren eylemin ardından polis, Molliqaj ve iki parti yetkilisini gözaltına aldı.

ZRRE, kısa bir süre önce hükümete Kosova'da elektriğe kademeli zam yapılmasını önermişti. Hükümet de bu önerinin destekleneceğini belirterek, elektrikte zamlı tarifeyi 1 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu. - PRİŞTİNE

Kosova'da Sosyal Demokrat Parti üyeleri Enerji Düzenlenme Kurumu'nu bastı
Kosova'da Sosyal Demokrat Parti üyeleri Enerji Düzenlenme Kurumu'nu bastı

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Sosyal Demokrat Parti, Protesto, Enerji, Kosova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kosova'da Sosyal Demokrat Parti üyeleri Enerji Düzenlenme Kurumu'nu bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kosova'da Sosyal Demokrat Parti üyeleri Enerji Düzenlenme Kurumu'nu bastı - Son Dakika
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