Kosova'da Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

Kosova'da Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Katliamı kurbanları için Kosova'da anma töreni düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Katliamı kurbanları için Kosova'da anma töreni düzenlendi.

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Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de düzenlenen anma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Şarski Behar Derneği organizasyonuyla 'Barış Yürüyüşü' adı altında gerçekleşen anma törenine Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Prizren İslam Birliği Başkanı Besim Berisha, Boşnak Milletvekili Rasim Demiri, T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, T.C Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törende 1995 yılında Srebrenitsa'da, Sırp güçleri tarafından katledilen Boşnak halkı anılarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında en büyük katliamın gerçekleştiğine bir kez daha dikkat çekildi. Ellerinde Bosna Hersek, Kosova ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile Srebrenitsa kurbanlarının hiçbir zaman unutulmayacakları mesajı verildi.

BEYAZ GÜVERCİNLER KATLİAM KURBANLARI İÇİN UÇURULDU

Anma etkinliğinde konuşma yapan T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, "Acınız acımız, üzüntünüz üzüntümüzdür tüm Türkiye sizinle birlikte yas tutmaya devam ediyor" dedi. Program sonunda beyaz güvercinler uçuruldu.

Srebrenitsa, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kosova'da Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika
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