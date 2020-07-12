Kosova'da Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

Kosova'da Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Katliamı kurbanları için Kosova'da anma töreni düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Katliamı kurbanları için Kosova'da anma töreni düzenlendi.

Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak

Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de düzenlenen anma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Şarski Behar Derneği organizasyonuyla 'Barış Yürüyüşü' adı altında gerçekleşen anma törenine Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Prizren İslam Birliği Başkanı Besim Berisha, Boşnak Milletvekili Rasim Demiri, T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, T.C Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törende 1995 yılında Srebrenitsa'da, Sırp güçleri tarafından katledilen Boşnak halkı anılarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında en büyük katliamın gerçekleştiğine bir kez daha dikkat çekildi. Ellerinde Bosna Hersek, Kosova ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile Srebrenitsa kurbanlarının hiçbir zaman unutulmayacakları mesajı verildi.

BEYAZ GÜVERCİNLER KATLİAM KURBANLARI İÇİN UÇURULDU

Anma etkinliğinde konuşma yapan T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, "Acınız acımız, üzüntünüz üzüntümüzdür tüm Türkiye sizinle birlikte yas tutmaya devam ediyor" dedi. Program sonunda beyaz güvercinler uçuruldu.


Srebrenitsa, Kosova, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kosova'da Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

17:43 Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:43 Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
17:43
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı
16:43
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:51:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'da Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]