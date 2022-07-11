Kosova'da Srebrenitsa soykırımının kurbanları anıldı - Son Dakika
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Kosova'da Srebrenitsa soykırımının kurbanları anıldı

11.07.2022 17:16
Kosova'da Srebrenitsa soykırımının kurbanları anıldı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 27'nci yılı dolayısıyla yürüyüş ve anma töreni düzenlendi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 27'nci yılı dolayısıyla yürüyüş ve anma töreni düzenlendi.

Şarski Behar Derneğince gerçekleştirilen anma programına, Prizren Belediye Başkanı Şakir Totay, Vakat Boşnak Koalisyonu Başkanı Rasim Demiri, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu İsmail Cenk Şen, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinden gelen davetliler ile Prizren halkı katıldı.

Büyükelçi Sakar, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin Srebrenitsa soykırımının unutulmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Üzerinden yıllar geçse de soykırımın yaralarının halen taze olduğuna dikkati çeken Sakar, "Bizler Srebrenitsa soykırımını hatıralarımızda tutmaya devam edeceğiz. Bilge lider Aliya İzetbegoviç'in dediği gibi unutulan soykırım tekrarlanır. Bir daha böyle bir vahşetin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması için Srebrenitsa soykırımının da unutulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Totay, böyle vahim bir olayın tekrarlanmamasını umduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu soykırımın failleri, işledikleri günahın ciddiyetini henüz anlayamamışlardır. Sırp siyasilerin akıllarının başlarına gelmesini ve kurbanların ailelerinin acısını hafifletmek için soykırımı kabul edip özür dilemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Demiri de yeni nesillerin, soykırımın kim tarafından işlendiğini unutmaması gerektiğini dile getirerek, "Sırbistan devleti bunu planlı bir şekilde yaptı ve maalesef bugün yapılan birçok konuşmada kasten söylemek istemeyenler var ve bazıları da bunu kimin işlediğini anmayı unutuyor." dedi.

Program kapsamında, şehitler için dualar edildi ve barışın sembolü beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı.???????

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Kaynak: AA

Sırbistan, Prizren, Kosova, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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