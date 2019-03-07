Son Dakika Haberleri: Kosova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 16 Yaralı

Kosova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 16 Yaralı

1 saat önce

Kosova'nın doğusundaki Gilan şehrinde freni patlayan bir kamyonun otomobillere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kosova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
Kosova'nın doğusundaki Gilan şehrinde freni patlayan bir kamyonun otomobillere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Gilan Hastane Merkezi Müdürü Nysret Hajrullahu, yaptığı açıklamada, Gilan'da freni patlayan bir kamyonun otomobillere çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazada 16 kişinin de yaralandığını belirten Hajrullahu, yaralılardan iki kişinin başkent Priştine'deki Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi'ne sevk edildiğini aktardı.

Gilan Belediye Başkanı Lutfi Haziri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın ardından acil durum mekanizmalarının harekete geçirildiğini açıkladı.

Emniyet, savcılık ve diğer organlarla iş birliği içinde durumu yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Haziri, "İlk bilgilere göre, kamyonun frenleri çalışmamış." dedi.

Haziri, maddi hasara da yol açan kazanın ardından belediyenin 7 Mart Milli Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek tüm etkinliklerinin iptal edildiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Priştine, Kosova, Güncel
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