Kosova'da ülkeye AB tarafından vize serbestisi verilmemesi protesto edildi - Son Dakika
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Kosova'da ülkeye AB tarafından vize serbestisi verilmemesi protesto edildi

01.07.2022 16:19

Kosova'da bir grup, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkeye vize serbestisi vermemesini, Kosova haritası şeklinde yaptıkları temsili hapishane ile protesto etti.

Kosova'da bir grup, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkeye vize serbestisi vermemesini, Kosova haritası şeklinde yaptıkları temsili hapishane ile protesto etti.

Başkent Priştine'deki AB Kosova Ofisi önünde memnuniyetsizliklerini ifade eden gruptakiler, yaptıkları "hapishanenin parmaklıklarına", "Sırbistan tarafından öldürülen, katledilen ve Avrupa tarafından izole edilen", "İzole edilen bizlerin suçu ne, biz de sizin gibi insan değil miyiz?", "Demokrasi değerlerini destekleyen Avrupa Birliği, Kosova halkını haksız yere izole ederek ırkçılık yapıyor" yazılı mesajlar astı.

Gösteriyi düzenleyenlerden sivil toplum kuruluşu Demokrasi Hareketi yöneticisi Mecid Ramusa, AB'ye kendilerini haksız yere izole ettikleri mesajını ulaştırmak istediklerini söyledi.

Böyle bir "hapishanede" kalmalarında halk olarak hiçbir suçlarının olmadığını belirten Ramusa, "Biz hem öldürüldük ve katledildik hem izole edildik. Bu etkinlikte, gördüğünüz bu hapishaneyi AB'nin Brüksel'deki merkezine de göndereceğiz." dedi.

Ramusa, Kosova hükümetinin kendine düşen görevi ve talep edilen tüm kriterleri yerine getirdiğini, AB'ye kalanın "yeşil ışık" yakmak olduğunu dile getirdi.

Talep edilen 95 kriteri karşıladığı yönünde 2018'deki AB Komisyonu tavsiyesine rağmen Kosova, Batı Balkan ülkeleri arasında AB'yle vize serbestisi bulunmayan tek ülke konumunda.

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Kaynak: AA

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