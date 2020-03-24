Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi - Son Dakika

Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi

6 saat önce

Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının 61'e yükselmesinin ardından Kosova Bakanlar Kurulu, serbest dolaşıma kısıtlama getirdi.

Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi, System.String[]

Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının 61'e yükselmesinin ardından Kosova Bakanlar Kurulu, serbest dolaşıma kısıtlama getirdi.

Kosova Bakanlar Kurulu 24 Mart 2020 Salı günü itibariyle serbest dolaşıma kısıtlama getirdi. Kosova'da vatandaşlar saat 10.00 ile 16.00 ve 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak. Ülkedeki kısmi sokağa çıkma yasağı aralıklara toplam 16 saat sürecek.

Kosova'da 35 olan korona vakası sayısı dün gece itibariyle 61'e yükseldi.

DEVLET BAŞKANI THAÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA KARŞI

Kosova Devlet Başkanı Hashim Thaçi, hükümetin sokağa çıkma yasağı kararının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Thaçi, serbest dolaşımın ancak olağanüstü hal ilan edilmesi ardından alınabileceğini belirterek, "hükümet anayasayı çiğnemiştir" dedi. Konuyla ilgili anayasa maddelerini okuyan Thaçi, hiçbir vatandaşın, hükümetin aldığı karara uymak zorunda olmadığını ifade etti. Thaçi, kararın iptali için anayasa mahkemesine başvuracağını da sözlerine ekledi.

(İHA)

Kabine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler         
23:01
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok         
22:35
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi         
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla         
19:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 16:18:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]