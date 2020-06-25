Kosova'da vaka sayısı artıyor - Son Dakika

Kosova'da vaka sayısı artıyor

Kosova'da korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle vaka sayılarında artış olduğu açıklandı.

Kosova'da korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle vaka sayılarında artış olduğu açıklandı.

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Kosova'da yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte vaka sayıları hızla artmaya başladı. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran 2020 tarihinde, tanı konulmuş kişilerle temasta olan ve hastaneye başvuran kişilere yapılan 311 testten 95'inin pozitif çıktığı ifade edildi. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 363'e yükseldi. Diğer taraftan son 24 saat içerisinde 63 kişinin iyileştiği kaydedildi. Korona virüs tanısı konulan toplamda bin 171 kişi iyileşirken, 40 kişi de vefat etti. Şimdiye kadar ise 22 bin 444 kişiye test yapıldı.

Uzmanlar, vaka sayısının artmasında ikinci dalganın söz konusu olmadığını, vaka artışlarının, tedbirlerin gevşetilmesi yönünde atılan adımlarla insanların rehavete kapılması ve korunma tedbirlerine uymamalarından kaynaklandığını belirtiyor.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME AŞAMASI BAŞLADI

Kosova'da kontrollü normalleşme olarak tanımlanan aşama çerçevesinde spor müsabakaları, toplanmalar gibi faaliyetlere izin verildi. Salgına karşı uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında alınan en önemli karar, uçak seferlerinin başlatılması oldu. Kosova'da 28 Haziran tarihinden itibaren uluslararası uçuşlar başlayacak. Kosova'ya gelen yolculara virüs testi yaptırmaları tavsiye ediliyor, ancak bunun mecburi olmadığı açıklandı. Türkiye ile Kosova arasında ilk uçak seferlerinin 1 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

( Ercan Kasap/İHA)

Koronavirüs, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:02 Kaynak: İHA

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