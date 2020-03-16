- Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildi- Vaka sayısı 13'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildi- Vaka sayısı 13'e ulaştı - Son Dakika

- Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildi- Vaka sayısı 13'e ulaştı

6 saat önce

- Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildi Vaka sayısı 13'e ulaştı Kosova'da artan korona virüsü vakalarının ardından ülke genelinde acil durum ilan edildi.

- Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Vaka sayısı 13'e ulaştı

PRİŞTİNE - Kosova'da artan korona virüsü vakalarının ardından ülke genelinde acil durum ilan edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vaka sayısının 13'e yükseldiği duyuruldu. Vaka sayısının artması üzerine Kosova hükümeti, Sağlık Bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda ülke genelinde acil durum ilan etti. Eğitime tüm aşamalarda ara verilmesinin ardından bulaşıcı hastalıklar yasası uyarınca market ve eczane dışında tüm dükkan, mağaza, satış yerleri ile alışveriş merkezleri kapatıldı, ülkeye giriş-çıkışlar yasaklandı. Ayrıca kamu kuruluşlarında çalışan personel sayısının da yarıya düşürülmesi kararı alındı.

Vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı

Kosova'da korona virüsüne karşı alınan önlemler arttırılırken, başkent Priştine'de de vatandaşlar maskelerle sokağa çıkıyor. Hükümet ise sık sık zorunlu olmadıkça "evden çıkmayın" çağrısı yapıyor.

Ülkede vaka sayısının artmasının beklendiği ifade edilirken, vaka sayısının artmasına İtalya'dan gelen ve karantina altına alınmayan, evlerinde 14 günlük süreyi geçirme kararına uymayan vatandaşların yol açabileceğinden endişe ediliyor.

- Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildi- Vaka sayısı 13'e ulaştı

Priştine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:02 Kaynak: İHA
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