Kosova'da yeni kurulan hükümette Türk Bakan - Son Dakika

Kosova'da yeni kurulan hükümette Türk Bakan

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da geçtiğimiz günlerde kurulan koalisyon hükümetinde Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Enis Kervan, ülkenin tek Türk bakanı olarak göreve başladı.

Enis Kervan, Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak kabinede yerini aldı. Yeni hükümet kabinesinde bir Türk bakan olarak atanan Enis Kervan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'ya destekleri sonsuzdur' dedi. Bakan Kervan, 'Var olan bu ilişkilerin daha da güçlenmesi ve devam etmesi çok önemli. Eminim iki ülke arasındaki ilişkilerimiz bundan böyle de daha da güçlenecektir. Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ister Büyükelçiliği olsun ister diğer kurum ve kuruluşları olsun, bu yönde çok fazla çalışmaları var. Bizler de bunları destekleyerek hep birlikte bu var olan güçlü ilişkileri daha da ileri taşımak için çaba sarf edeceğiz' dedi.

Uzun yıllar siyasette görev yapan Kervan son 2 dönem milletvekili olarak seçilmemiş, ağırlıklı olarak eğitimde yer almıştı.