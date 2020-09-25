Kosova'da "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" kuruldu - Son Dakika

Kosova'da "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" kuruldu

Balkan ülkesi Kosova'da, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu.

Kosova'da

Balkan ülkesi Kosova'da, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu.

Prizren şehrinde gerçekleştirilen Kurucu Genel Kurulda, partinin genel başkanlığa oy birliğiyle Ertan Simitçi seçilirken, genel başkan yardımcıları Gökşen Uysal Curci ile Onur Canhas oldu.

Partinin Başkanlık Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından partinin Kosova siyaset sahnesinde yerini alacağı belirtildi.

Açıklamada, " Genç, kaliteli, nitelikli ve deneyimli kadroları ile ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak, Kosova Türk toplumunun istikbali için politikalar üretecek ve geliştirecek, ülke siyasetini doğru okuyacak ve toplumumuzun değerlerine sahip çıkacak Yenilikçi Hareket, bugünden itibaren siyasi çalışmalarına başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Yeni oluşumun tek amacının, tüm ülkeye ve kamuoyuna örnek, Türk toplumuna layık bir siyasi parti olma yolunda ilerleyerek seçmenlerinin iradesini sandıkta yeniden canlandırmak ve temsiliyetlerini her alanda artırmak olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumda ayrımcılığa ve bölünmeye asla izin vermeyeceğiz. Bu sebeple, önceliğimiz milli iradeye saygı duyulması ve bu doğrultuda siyasi çalışmalarımızın yürütülmesidir. Halkımıza ve seçmenimize kavuşmanın heyecanı ile Kosova siyasetinde yeni bir dönemin başlaması için ilk adımı atıyoruz."

YTHP, Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) ardından ülkedeki ikinci Türk partisi oldu.

Başkanlık Sistemi, Prizren, Kosova, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'da 'Yenilikçi Türk Hareket Partisi' kuruldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Nesli tükenen Akdeniz foku, Antalya'da turistlerle yüzdü Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi
Son Dakika: 2 klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son Dakika: 2 klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:17
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili partisini savundu: Sorumlu değiliz HDP Eş Genel Başkanı Sancar, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili partisini savundu: Sorumlu değiliz         
14:37
Afgan anne, küçük yaştaki kızıyla evlenmesine izin vermediği genç tarafından öldürüldü Afgan anne, küçük yaştaki kızıyla evlenmesine izin vermediği genç tarafından öldürüldü         
14:19
Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı         
14:17
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Aydın'da 2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu Aydın'da 2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu         
13:29
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Kamu kurumlarına girişte getirilen HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir ekmek kapısı oldu Kamu kurumlarına girişte getirilen HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir ekmek kapısı oldu         
12:24
ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor         
11:52
Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı         
11:44
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti         
09:37
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 15:30:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'da "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei