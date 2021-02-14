Kosova'daki erken genel seçimde başbakan adayları oylarını kullandı - Son Dakika

Balkan ülkesi Kosova'daki erken genel seçimde başbakan adayları da sandık başına gitti.

Son hükümette de başbakan olarak görev yapan Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) başbakan adayı Avdullah Hoti, oyunu kullanmak için geldiği başkent Priştine'deki Hasan Priştine Üniversitesi Teknik Fakültesi'nde, seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Kendin Karar Al Hareketinin genel başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti ise oyunu Hasan Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde verdi. Kurti, yaptığı açıklamada, halkın ülkelerine sevgisi ile oy kullanması gerektiğini belirterek, "Bugün beyaz ve aydınlık bir gün." dedi.

Kosova Demokratik Partisinin (PDK) başbakan adayı Enver Hoxhaj da oyunu kullandığı Hasan Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde, seçmenlerin bugün vereceği kararın çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Vjosa Osmani de oyunu Hasan Priştine Üniversitesi Teknik Fakültesi'nde verdi. Osmani, seçmenlerin hür iradeleri ile Kosova'nın ve kendilerinin kaderini belirleyeceğini kaydederek, "Bugün Kosova için beyaz bir gün." dedi.

Kosova'da yerel saatle 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a kadar sürecek.

Erken genel seçime götüren süreç

Haziran 2020'de kurulan koalisyon hükümeti hakkında Kosova Anayasa Mahkemesinin "anayasaya aykırı olduğu" kararını vermesinin ardından erken genel seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Avdullah Hoti'nin başbakan olarak görev aldığı son hükümetin güven oylaması sırasında, Aşkalilerin Entegrasyonu Partisi (PAİ) Milletvekili Ethem Arifi hakkında işlediği bir suç nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunmasını dikkate alan Anayasa Mahkemesi, 22 Aralık 2020'deki kararında Arifi'nin güven oylamasındaki oyunu geçersiz saymıştı.

120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin oyuyla seçilen hükümet, Anayasa Mahkemesinin kararının ardından düşmüştü.