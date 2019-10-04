Son Dakika Haberleri: Kosova'daki kritik erken genel seçimde bilmeniz gereken 5 konu
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Kosova'daki kritik erken genel seçimde bilmeniz gereken 5 konu

34 dakika önce

Sırbistan'dan 11 yıl önce ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, 6 Ekim'de sandık başına gidiyor. Batı Balkanlar'daki kritik seçimle ilgili bilmeniz gerekenleri derledik:

Kosova'daki kritik erken genel seçimde bilmeniz gereken 5 konu, System.String[]

Sırbistan'dan 11 yıl önce ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, 6 Ekim'de sandık başına gidiyor. Yolsuzluk, işsizlik ve Belgrad ile ilişkiler seçmenlerin oy kullanırken dikkate alacağı temel konular olarak ön plana çıkıyor.


Avrupa Birliği (AB) yolunda potansiyel aday statüsündeki 1.8 milyonluk Kosova'nın, Sırbistan ile ilişkilerini normalleştirmeden Brüksel tarafından kabul edilmeyeceği biliniyor.

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Sırbistan Karadağ, Kosova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:01 
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