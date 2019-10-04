Kosova'daki kritik erken genel seçimde bilmeniz gereken 5 konu
34 dakika önce
Sırbistan'dan 11 yıl önce ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, 6 Ekim'de sandık başına gidiyor. Batı Balkanlar'daki kritik seçimle ilgili bilmeniz gerekenleri derledik:
Sırbistan'dan 11 yıl önce ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, 6 Ekim'de sandık başına gidiyor. Yolsuzluk, işsizlik ve Belgrad ile ilişkiler seçmenlerin oy kullanırken dikkate alacağı temel konular olarak ön plana çıkıyor.
Avrupa Birliği (AB) yolunda potansiyel aday statüsündeki 1.8 milyonluk Kosova'nın, Sırbistan ile ilişkilerini normalleştirmeden Brüksel tarafından kabul edilmeyeceği biliniyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:01
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