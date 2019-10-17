Kosova'daki Mehmetçik'ten Suriye'deki Mehmetçik'e selam

Kosova'da yenilenen şehir parkının açılış töreni sonunda Kosova'da görev yapan Türk askeri, Suriye'de teröre karşı mücadele eden Mehmetçik'e selama durdu.



Kosova'da 20 yıldan bu yana barış, istikrar ve huzurun bekçiliğini yapan Mehmetçik, sayısız sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkenin kuzeydoğusundaki Vıçıtırın'da yenilenen şehir parkının açılışı yapıldı. Açılış sonunda Türk askeri, Suriye'de teröre karşı mücadele eden Mehmetçik'e selama durdu.



En fazla Vıçıtırın çocuklarını sevindiren proje kapsamında yeni oyun parkı inşa edildi, açık alan spor aletleri kuruldu, mevcut elektrik direkleri ve elektrik hattının bakımı yapıldı, oturma bankları yenilendi, 25 adet ıhlamur ağacı dikildi, kırık parkeler değiştirildi.



Törende konuşan Vıçıtırın Belediye Başkanı Cafer Tahiri, şehrin tek parkının baştan yenilenmesi projesinin gerçekleştirilmesinden son derece mutlu olduğunu belirterek, Türk KFOR'u, Vıçıtırın Belediyesi ile bölgede yaşayan Türk topluluğu ile başarıyla gelişen işbirliğin artarak devam edeceği umudunu dile getirdi. Şehrin çocuklarına, annelerine, öğrencilerine ve vatandaşlarına hizmet verecek park projesi ile diğer projelerin gelecekte de hayata geçirileceğini umduğunu kaydeden Tahiri, "Kosova ile Türk halkları arasındaki dostluk asırlara dayanmaktadır. Bu dostluğun daha da güçlenerek devam edeceğine inancım tamdır" dedi.



Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş da bu anlamlı açılış törenlerinin birlik ve beraberlik, dayanışma ruhu, tarihi dostluğu ortaya çıkaran, geliştiren ve pekiştiren önemli açılışlar olduğunu söyledi. "Sizlerle tarihten gelen kardeşliğimiz ve dostluğumuz vardır" ifadesini kullanan Baş, en güzel yatırımların, insan mutluluğuna yapılan yatırımlar olduğu anlayışından hareketle bugün gerçekleştirilmiş projenin anlamının büyük olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da yaptığı konuşmada, Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, bu projenin tarihten gelen gönül birliğinin güzel bir örneğini oluşturduğunu vurguladı. Kosova'nın kalkınması ve eğitim başta olmak üzere her alanda daha da güçlenmesi için gerekli gayreti sürdüreceklerini kaydeden Büyükelçi Sakar, bu gayretle askerler, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kurumlarla çalışmalarına devam edeceklerine işaret etti.



Büyükelçi Sakar, konuşmasının sonunda Türk askerine teşekkür ederek, "Kosova'nın pek çok farklı bölgesinde yaptığı yenileme ve iyileştirme projeleriyle dost ve kardeş Kosova halkıyla gönül birliğimizi pekiştiren kahraman ordumuza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan terör tehdidini bertaraf etmek için başlattığımız Barış Pınarı Harekatımıza muvaffakiyet diliyor, Mehmetçiğimizin ayağına taş değmemesini diliyorum. Allah hepsini esirgesin" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından konuklar baştan sonuna kadar yenilenen parkı gezdi, çocukların sevincine şahitlik etti.



Törenin sonunda Kosova'da görev yapan Türk askeri, Suriye'de teröre karşı mücadele eden Mehmetçik'e selama durdu.



Çocukların hayatını renklendirecek olan parkın açılışına Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Vıçıtırın Belediye Başkanı Cafer Tahiri, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker ve davetliler katıldı. - VIÇITIRIN