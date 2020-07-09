Kosova'daki Savaş Gazileri Derneğinden Kosova Özel Mahkemesi protestosu - Son Dakika

Kosova'daki Savaş Gazileri Derneğinden Kosova Özel Mahkemesi protestosu

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Derneği, Kosova Özel Savcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu işlediklerine dair hazırlanan iddianameyi protesto etti.

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Derneği, Kosova Özel Savcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu işlediklerine dair hazırlanan iddianameyi protesto etti.

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Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının eski UÇK yöneticisi olan Taçi ve Veseli hakkında 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı'nda sivillere karşı savaş suçu işlediğine dair hazırladığı iddianameyi kamuoyuyla paylaşması, başta başkent Priştine'deki İskenderbey meydanı olmak üzere ülkedeki diğer kentlerde de protesto edildi.

"Kurtuluş Savaşının Savunmasında" sloganı atan protestocular, UÇK sembolleri taşıdı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uydu.

UÇK Savaş Gazileri Derneği Başkanı Hysni Gucati, Lahey'deki Özel Mahkemenin adaletsiz ve tek taraflı kararını protesto ettiklerini ve son iddianamenin "Sırbistan tarafından yönetildiğini" söyledi.

Gucati, "Kosova Kurtuluş Ordusu'na Sırbistan ve müttefikleri tarafından 20 yıldır uygulanmakta olan ve uluslararası toplumun bir kısmı tarafından tek taraflı ve siyasi olarak etkilenen suçlamaları protesto etmek ve bunlara karşı çıkmak için olağanüstü şartlar ve koşullar altında ülke genelinde toplandık." ifadelerini kullandı.

Thaçi ile Veseli hakkında Özel Savcılık tarafından savaş suçu işlediklerine dair hazırlanan iddianamenin yanlış olduğunu ve "kurtarıcılar ile suçluların aynı olmadığını" belirten Gucati, "Mahkeme bir yanlışlık içerisinde, öncesinde de ise ciddiyetsizdi. Çatışmanın her iki tarafındaki suçların soruşturulması amaçlanmıştı fakat öyle olmadı. Çünkü bu mahkeme Sırbistan'ı ve onun Kosova'da ve eski Yugoslavya'nın tamamında işlediği suçları affetti." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Özel Savcılık tarafından geçen ay sonunda kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Taçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer şahısların, yaklaşık 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülmüş, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçları ile suçlandıkları kaydedilmişti.

Kosova Özel Savcılığı ve Odaları

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu. 1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri onlarca eski UÇK mensubunu daha ifade vermek üzere davet etmişti.

Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:13 Kaynak: AA

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