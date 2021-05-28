Kosova'dan Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkonsolos Suzan Novoberdaliu'yu makamda ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, programları kapsamında Manisa'ya ziyarette bulunan Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'yu makamda ağırladı. Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Türkiye ve Kosova'nın tarihi açıdan birbirine olan bağının güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının olduğunu, bu ilişkilerin her alanda daha da gelişeceğine inandığını söyledi. Başkanvekili Güzgülü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti iletirken, Manisa'nın tarihini ve kültürünü simgeleyen hediyeleri Başkonsolosa takdim etti. Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu ise Kosova'nın haritasını simgeleyen bir hediyeyi Başkanvekili Güzgülü'ne takdim etti. Ziyaret için teşekkürlerini ileten Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Manisa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.