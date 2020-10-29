Kosova'dan Cumhuriyet Bayramı için tebrik mesajı - Son Dakika

Kosova'dan Cumhuriyet Bayramı için tebrik mesajı
29.10.2020 16:27
Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.
Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.
29 Ekim Türkiye Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayımlayan Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla, Kosova Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti ile ikili ve diplomatik işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu belirterek, Türkiye'nin, tüm devlet kurma süreçlerinde ve Kosova'nın uluslararası varlığının güçlendirilmesindeki desteği için şükranlarını ifade etti. Kosova Cumhuriyeti, 18 Şubat 2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanındı ve aynı gün iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kuruldu. - PRİŞTİNE
Son Dakika Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis