Kosova'dan Cumhuriyet Bayramı için tebrik mesajı - Son Dakika

Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

29 Ekim Türkiye Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayımlayan Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla, Kosova Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti ile ikili ve diplomatik işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu belirterek, Türkiye'nin, tüm devlet kurma süreçlerinde ve Kosova'nın uluslararası varlığının güçlendirilmesindeki desteği için şükranlarını ifade etti. Kosova Cumhuriyeti, 18 Şubat 2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanındı ve aynı gün iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kuruldu. - PRİŞTİNE