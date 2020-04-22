Kosova'dan gelen 103 kişi Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'dan gelen 103 kişi Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Kosova'dan gelen 103 kişi Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

20 dakika önce

Kosova'dan gelen 103 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kosova'dan gelen 103 kişi Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Kosova'dan gelen 103 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.


Kosova'dan 103 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmek üzere kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, saat 23.30'da Uşak Havalimanı'na indi.


Uçakta ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra gözlem altında tutulacakları, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna götürüldü.

Havalimanı çıkışında otobüsteki vatandaşların Türk bayrakları salladığı görüldü.

Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşlarının, 14 günlük karantina süreci tamamlanınca gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi.

Kosova, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:36 Kaynak: AA

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