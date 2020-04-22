Kosova'dan gelen 103 kişi Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Kosova'dan gelen 103 kişi Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Kosova'dan gelen 103 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kosova'dan gelen 103 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirildi. Kosova'dan 103 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmek üzere kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, saat 23.30'da Uşak Havalimanı'na indi. Uçakta ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra gözlem altında tutulacakları, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna götürüldü. Havalimanı çıkışında otobüsteki vatandaşların Türk bayrakları salladığı görüldü. Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşlarının, 14 günlük karantina süreci tamamlanınca gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?

Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı

"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı

Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek

2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş

BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı

Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak

İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi