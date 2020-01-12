Kosova'dan gelen heyet Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'dan gelen heyet Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Kosova'dan gelen heyet Diyarbakır annelerini ziyaret etti

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan aileleri, Kosova'nın Mamuşa kentinden gelen heyet ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Erkan Karahan, Eğitim Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir ve Enerji Bir-Sen İl Şube Başkanı Şerif Yaşar'ın da eşlik ettiği heyet, eylemdeki annelere karanfil verdi.

Heyet adına konuşan Buyar Morina, Diyarbakır annelerinin kutlu mücadelesini tebrik etmek ve onlara sabır dilemek için geldiklerini belirterek, "Evladını terörün pençesine kaptırmış, yürekleri yangın yeri olan annelerin sesini Kosova'dan duyuyoruz. Türkiye'nin ayağına diken batsa etimizden parça kopuyor gibi acı duyuyoruz." dedi.

Annelerin evlatlarına kavuşması için dua ettiklerini aktaran Morina, şöyle konuştu:

"Anneler burada feryat ediyor, biz ekranda gözyaşı döküyoruz. Teröre kaptırdığınız çocuklarınıza inşallah tez elden kavuşursunuz. Sanırım eyleminizde 4 ay geçti ve her türlü hava şartlarına rağmen buradasınız. Acınıza ve gözyaşınıza ortağız. Sevincinize de ortak olmak isteriz. Allah evladınızı size bağışlasın. Kosova'dan, Mamuşa'daki anne ve babaların selamını, duasını getirdik. Hiçbir anne ve baba sizin duyduğunuz acıyı yaşamasın."

Kosova'dan gelen heyet Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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