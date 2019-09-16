Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden getirilen Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina ile avukatları katıldı.

Haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "Silahlı tero¨r örgu¨tu¨ yo¨neticiligˆi yapmak" ve "Uluslararası casusluk" suçlarından hazırlanan iddianameden haberdar olduklarını belirten sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina savunmalarını yaptı.

Sanık Mustafa Erdem FETÖ'nün okullarında çalışması iddialarına yönelik "Ben bu okullarda sadece ailemi geçindirmek için görev yaptım, bunun dışında görevim olmadı, suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik örgütün bankasına talimatla para yatırdığını reddeden Erdem, "İhtiyaçlarım için bu hesabı kullandım, emir ve yönlendirmelerle değil, böyle bir şeyin suç olduğunu bilseydim yapmazdım, talimatla para yatırmadım." şeklinde savunma yaptı.

Örgütün şifreli haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olmadığını, FETÖ soruşturmasında s¸u¨pheli sıfatıyla beyanı alınan K.A'nın kendisi ile ilgili o¨rgu¨tün Kosova'daki "abisi/imamı" olarak go¨rev yaptıgˆı beyanlarını kabul etmediğini ve ülkesi adına casusluk yapmadığını öne süren Erdem, öğretmenlik ve müdürlük dışında bir unvanın olmadığını iddia etti.

Mustafa Erdem'in savunmasının ardından sanık avukatı Özgür Deniz Özsatıcı'nın iddianamenin iadesini istemesinin ardından, Mahkeme Başkanı Mahmut Başbuğ ile avukat arasında tartışma yaşandı.

Avukat Özsatıcı'nın, "Müvekkilimin gözlerinin bağlanarak getirilmesi suç." ifadelerini kullanması üzerine Mahkeme Başkanı Başbuğ, "O zaman Abdullah Öcalan'ı da bıraksınlar." dedi.

Savunmasını yapan sanık Yusuf Karabina da hakkındaki suçlamaları reddederek, "23 yıldır yurt dışında çalışıyorum. Oraya kaçarak gitmedim, kanunsuz ve tutuklama gerektirecek bir iş yapmadım, T.C. kimlik numaramı gururla taşıyorum. Çalıştığım kurumda sıradan bir öğretmenim. Bylock kullanmadım. İnternet paylaşımını bazı arkadaşlara açtım. Olmuşsa o zaman olabilir." iddialarını dile getirdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Kosova'dan yurda getirilen FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ yo¨neticisi s¸u¨phelilerini sahiplendiği konuşması için sanık Karabina, "Açıklamaları beni bağlamaz. Uluslararası casusluk suçlamalarına yönelik savunma dahi yapmak istemiyorum. Suçlamayı akıl dışı buluyorum. Ben suçsuzum, hiçbir suça bulaşmadım, karar ne olursa olsun devletimin yanında kalacağım." ifadelerini kullanarak tahliyesini talep etti.

Savunmaların ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın tutukluluğuna devamın edilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Erdem'in "Uluslararası Casusluk" suçundan tahliyesine, diğer suçlardan tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Yusuf Karabina'nın da tutukluluğuna devam kararı veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

İddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında "Silahlı tero¨r örgu¨tu¨ yo¨neticiligˆi yapmak" ve "Uluslararası Casusluk" suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aydan, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

FETÖ'nün yapısı eylemleri ve örgütün yurt dışı yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, silahlı tero¨r örgu¨tu¨nu¨n Gu¨ney Amerika ( Brezilya, Arjantin ), Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı u¨lkelerde okul, s¸irket ve kurum/kurulus¸unun bulundugˆu bildirildi.

İddianamede, FETÖ'nün bu okul, s¸irket, kurum ve kurulus¸lar vasıtasıyla o¨rgu¨tsel faaliyetlerde bulundugˆunun tespit edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgu¨tu¨n tu¨m yurt dıs¸ı okul yapılanması ve mu¨zahir dernekleriyle ilgili sorus¸turma emrinin verildiği anımsatıldı.

İddianamede, "Her ne kadar o¨rgu¨t tarafından yurt dıs¸ında egˆitim-o¨gˆretim faaliyeti yu¨ru¨tu¨ldu¨gˆu¨ algısı ulusal ve uluslararası kamuoyuna verilmeye c¸alıs¸ılsa da asıl amacın; egˆitim o¨gˆretim faaliyeti go¨ru¨nu¨mu¨ altında o u¨lkelerin gu¨venlik ve istihbari bilgilerini temin edip is¸ birligˆi yaptıgˆı u¨lke ve devletlere aktararak uluslararası casusluk suc¸u oldugˆu anlas¸ılmaktadır." denildi.

Rus istihbaratı: "FETÖ'nün okullarında çalışanlar ajan"

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), FETO¨ okullarında c¸alıs¸an o¨gˆretmenlerin ABD ve I·ngiltere adına ajanlık yaptıgˆı ve bazı Tu¨rk Cumhuriyetlerinde darbe giris¸imlerine katıldıgˆını tespit etmesi u¨zerine Rusya'nın bu yapıya ait okulları kapatarak, o¨gˆretmenleri sınır dıs¸ı ettiği hatırlatılan iddianamede, FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨nün Rusya'daki temsilcisi Tolerans Vakfı Bas¸kanı Mustafa Kemal Şirin'in de ülkeye giris¸inin yasaklandığı anımsatıldı.

İddianamede FETÖ'nün, yurt dıs¸ında so¨zde egˆitim o¨gˆretim kurumları vasıtasıyla olus¸turdugˆu bu istismarcı algıyla faaliyette bulundugˆu birçok ülkenin yo¨netimlerinden destek gördüğü ve bu alanda rahatlıkla lobi olus¸turduğu vurgulandı.

ByLock yazışmaları ele verdi

Sanık Mustafa Erdem'in de Gu¨listan Egˆitim Kurumları'nda mu¨du¨rlu¨k yaparak o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttüğü belirtilen iddianamede, sanığın Bank Asya mevduatını örgütün talimatının ardından artırdığı, aynı zamanda ByLock ve Falcon kullanıcısı olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Erdem'e ait ByLock mesajları incelendigˆinde ise örgu¨tsel konu ve ic¸eriklerle Kosova'daki okul yapılanmasına dair birc¸ok yazıs¸manın mevcut oldugˆu vurgulandı.

Sanık hakkında yapılan ac¸ık kaynak aras¸tırmasında ise Türkiye'de, o¨rgu¨tu¨n Kosova yapılanması ve Gu¨listan Egˆitim Kurumları aleyhine yapılan bir haberle ilgili olarak Mustafa Erdem adına yapılan ihtarname ile bu haberlerle ilgili tekzip yayınlanmasının talep edildigˆinin belirlendiği anlatılan iddianamede, FETÖ soruşturmasında s¸u¨pheli sıfatıyla beyanı alınan K.A'nın ifadesinde, sanık Erdem'i tes¸his ederek 2013 yılı sonrasında o¨rgu¨tün Kosova'daki "abisi/imamı" olarak go¨rev yaptıgˆını söylediği belirtildi.

Sanık Yusuf Karabina hakkında da Gu¨listan Egˆitim Kurumları bu¨nyesinde faaliyet go¨steren Mehmet Akif Kolejinde mu¨du¨rlu¨k yaparak o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttüğü bildirilen iddianamede, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu ve tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n Kosova'daki faaliyetlerine yo¨nelik birc¸ok yazıs¸manın da telefonunda yer aldığı belirtildi.

FETÖ soruşturmasında ifadesi alınan K.A'nın beyanında, Karabina'nın tero¨r o¨rgu¨tu¨nün Kosova'daki muhasebesinden sorumlu olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, sanığın telefonunda örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan kurum veya kuruluşların telefon aplikasyonlarını kullandıgˆının tespit edildiği vurgulandı.