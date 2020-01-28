KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIĞI GÜNAKAN'A 8 YIL HAPİS CEZASI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIĞI GÜNAKAN'A 8 YIL HAPİS CEZASI (1) - Son Dakika

KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIĞI GÜNAKAN'A 8 YIL HAPİS CEZASI (1)

6 saat önce

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIĞI GÜNAKAN'A 8 YIL HAPİS CEZASI (1), System.String[]

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Günakan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

- İstanbul

Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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