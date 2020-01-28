KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIĞI GÜNAKAN'A 8 YIL HAPİS CEZASI (1) - Son Dakika

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KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIĞI GÜNAKAN'A 8 YIL HAPİS CEZASI (1)
6 saat önce
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Günakan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
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