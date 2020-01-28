Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Günakan'a 8 yıl hapis cezası (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Günakan'a 8 yıl hapis cezası (1) - Son Dakika

Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Günakan'a 8 yıl hapis cezası (1)

7 saat önce

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Günakan'a 8 yıl hapis cezası (1), System.String[]

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Günakan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

- İstanbul

Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
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