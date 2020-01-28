Son Dakika › Güncel › Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Günakan'a 8 yıl hapis cezası (1) - Son Dakika
Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Günakan'a 8 yıl hapis cezası (1)
7 saat önce
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Günakan'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
- İstanbul
Son Dakika İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı İranlı şarkıcı gözaltında Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde