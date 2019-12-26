Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Kahraman Demirez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Kahraman Demirez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Kahraman Demirez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası

6 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ)'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT)'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilenlerinlerin arasında olan Kahraman Demirez'in yargılandığı davada karar verildi.

Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Kahraman Demirez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]
FETULLAHÇI  Terör Örgütü (FETÖ)'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT)'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilenlerinlerin arasında olan Kahraman Demirez'in yargılandığı davada karar verildi. Sanık Demirez'e "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Kahraman Demirez'in "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat etmesine karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kahraman Demirez getirildi. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK GİRMEDİM"

Duruşmada, sanık Kahraman Demirez son savunmasında, "Silahlı terör örgütü üyesi suçlamasını reddediyorum. Hiçbir terör örgütüne bilerek ve isteyerek girmedim. Şiddet içeren eylemlerde bulunmadım. Tutuklandığımda işimin başında mesleğimi yapıyordum. Tarafıma gerekçe bildirmeden hukuki haklarından mahrum bırakılarak MİT üyelerine teslim edildim. Can güvenliğim olmadan Türkiye'ye getirildim. Tarafım tarafından işlenen bir suç veya suçüstü hali yoktur. 21 aydır tutukluyum. Ailem büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Ben bir öğretmenim, matematik öğretmek suç değildir. Eğer ben gerçekten iddianamedeki suçları işleseydim hayatıma Kosova'da öğretmen olarak devam etmezdim" dedi.

Duruşmada sanık avukatları da savunma yaparak sanığın tahliyesini ve beraatini talep etti.

"ASKERLİĞİMİ YAPMADIM ÇIKINCA ASKERE GİTMEK İSTİYORUM"

Son sözü sorulan sanık Kahraman Demirez, "Ben şu ana kadar askerliğimi yapmadım. Çıkınca askere gitmek istiyorum, başvurdum.  Askerlik vazifemi yapmak için hukuksuz başlayan bu işlemin son bulmasını istiyorum. Türkiye ve Kosova'da yapılan bütün faaliyetler kanun çerçevesindedir. Ben bu davanın suçlu tarafı değilim. Mağdur tarafıyım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Kahraman Demirez'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Kahraman Demirez'in mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, üzerine atılı "Uluslararası casusluk" suçundan ise sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 kişi hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" ve "uluslararası casusluk" gibi suçlardan dava açılmıştı. Hazırlanan iddianameye göre, tutuklu sanıkların bu suçlardan 16 yıl 6 aydan 28 yıl 6'ar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.


- İstanbul
Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:06 Kaynak: DHA
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