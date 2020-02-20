Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları... Birine 22,5, diğerine 15 yıl hapis istendi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları... Birine 22,5, diğerine 15 yıl hapis istendi (1) - Son Dakika

Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları... Birine 22,5, diğerine 15 yıl hapis istendi (1)

7 saat önce

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanıkların arasında olan sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları... Birine 22,5, diğerine 15 yıl hapis istendi (1), System.String[]
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanıkların arasında olan sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Erdem'e  "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ederken diğer sanık Yusuf Karabina'ya ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.


- İstanbul
Mustafa Erdem, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları... Birine 22,5, diğerine 15 yıl hapis istendi (1) - Son Dakika
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