Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası (1)
6 saat önce
FETULULAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:48 Kaynak: DHA
FETULULAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova
istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye
'ye getirilen Osman Karakaya
ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.
- İstanbul
İstanbul depremiyle ilgili Japon deprem uzmanından uyarı: Yüzde 60 ihtimalle 7,4 büyüklüğü bekliyoruz Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı Almanya'dan kritik açıklama: Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmek doğru değil İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız