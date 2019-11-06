Son Dakika Haberleri: Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası (1)
Son Dakika Güncel Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası (1)

Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası (1)

6 saat önce

FETULULAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarına 7 yıl 6 ay hapis cezası (1), System.String[]
FETULULAHÇI  Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.


- İstanbul
Türkiye, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:48 Kaynak: DHA
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