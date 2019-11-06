Son Dakika Haberleri: KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIKLARINA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI (1)
Son Dakika Güncel KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIKLARINA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI (1)

KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIKLARINA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI (1)

6 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIKLARINA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI (1), System.String[]
FETULLAHÇI  Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.


- İstanbul
Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:49 Kaynak: DHA
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