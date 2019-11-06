KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIKLARINA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI (1)
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:49 Kaynak: DHA
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova
istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye
'ye getirilen Osman Karakaya
ve Cihan Özkan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.
- İstanbul
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