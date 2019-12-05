Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina ile avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık Kazım Avcı, her iki sanığı da tanıdığını belirterek, bu sanıkların örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Tanık Avcı, Yusuf Karabina'nın 2013 yılına kadar Mehmet Akif Koleji'nde okul müdürü olduğunu anlatarak, "Ben Kosova'dan ayrıldıktan sonra genel müdür yardımcısı oldu. Bu okullar FETÖ'ye bağlı okullardır. Karabina'nın üst konumunda Mustafa Erdem (sanık) vardı. Onun üstünde kimse yoktu. Toplantı şekillerine dair bilgim yok." diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından söz alan sanıklar Yusuf Karabina ve Mustafa Erdem, tanık beyanlarını kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatı da söz alarak, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın suçlarının vasıf ve mahiyeti bakımından tutukluluklarının devamını ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına, dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Heyet, celse beklenilmeksizin gelecek olan mütalaanın taraflara gönderilmesine ve bir sonraki duruşma son savunmalarını yapmaları konusunda ihtar da bulunarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ yo¨neticiligˆi yapmak" ve "uluslararası casusluk" suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aydan, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

FETÖ'nün yapısı, eylemleri ve örgütün yurt dışı yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, silahlı tero¨r örgu¨tu¨nu¨n Gu¨ney Amerika ( Brezilya, Arjantin), Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı u¨lkelerde okul, s¸irket ve kurum/kurulus¸unun bulundugˆu bildirildi.

İddianamede, FETÖ'nün bu okul, s¸irket, kurum ve kurulus¸lar vasıtasıyla o¨rgu¨tsel faaliyetlerde bulundugˆunun tespit edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgu¨tu¨n tu¨m yurt dıs¸ı okul yapılanması ve mu¨zahir dernekleriyle ilgili sorus¸turma emrinin verildiği anımsatıldı.

İddianamede, "Her ne kadar o¨rgu¨t tarafından yurt dıs¸ında egˆitim-o¨gˆretim faaliyeti yu¨ru¨tu¨ldu¨gˆu¨ algısı ulusal ve uluslararası kamuoyuna verilmeye c¸alıs¸ılsa da asıl amacın, egˆitim o¨gˆretim faaliyeti go¨ru¨nu¨mu¨ altında o u¨lkelerin gu¨venlik ve istihbari bilgilerini temin edip is¸ birligˆi yaptıgˆı u¨lke ve devletlere aktararak uluslararası casusluk suc¸u oldugˆu anlas¸ılmaktadır." denildi.

Rus istihbaratı: "FETÖ'nün okullarında çalışanlar ajan"

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), FETO¨ okullarında c¸alıs¸an o¨gˆretmenlerin ABD ve I·ngiltere adına ajanlık yaptıgˆı ve bazı Tu¨rk Cumhuriyetleri'nde darbe giris¸imlerine katıldıgˆını tespit etmesi u¨zerine Rusya'nın bu yapıya ait okulları kapatarak, o¨gˆretmenleri sınır dıs¸ı ettiği hatırlatılan iddianamede, FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨nün Rusya'daki temsilcisi Tolerans Vakfı Bas¸kanı Mustafa Kemal Şirin'in de ülkeye giris¸inin yasaklandığı anımsatıldı.

İddianamede FETÖ'nün, yurt dıs¸ında so¨zde egˆitim o¨gˆretim kurumları vasıtasıyla olus¸turdugˆu bu istismarcı algıyla faaliyette bulundugˆu birçok ülkenin yo¨netimlerinden destek gördüğü ve bu alanda rahatlıkla lobi olus¸turduğu vurgulandı.

"ByLock" yazışmaları ele verdi

Sanık Mustafa Erdem'in de Gu¨listan Egˆitim Kurumları'nda mu¨du¨rlu¨k yaparak o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttüğü belirtilen iddianamede, sanığın Bank Asya mevduatını örgütün talimatının ardından artırdığı, aynı zamanda "ByLock" ve "Falcon" kullanıcısı olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Erdem'e ait "ByLock" mesajları incelendigˆinde ise örgu¨tsel konu ve ic¸eriklerle Kosova'daki okul yapılanmasına dair birc¸ok yazıs¸manın mevcut oldugˆu vurgulandı.

Sanık hakkında yapılan ac¸ık kaynak aras¸tırmasında ise Türkiye'de, o¨rgu¨tu¨n Kosova yapılanması ve Gu¨listan Egˆitim Kurumları aleyhine yapılan bir haberle ilgili olarak Mustafa Erdem adına yapılan ihtarname ile bu haberlerle ilgili tekzip yayınlanmasının talep edildigˆinin belirlendiği anlatılan iddianamede, FETÖ soruşturmasında s¸u¨pheli sıfatıyla beyanı alınan K.A'nın ifadesinde, sanık Erdem'i tes¸his ederek 2013 yılı sonrasında o¨rgu¨tün Kosova'daki "abisi/imamı" olarak go¨rev yaptıgˆını söylediği belirtildi.

Sanık Yusuf Karabina'nın da Gu¨listan Egˆitim Kurumları bu¨nyesinde faaliyet go¨steren Mehmet Akif Koleji'nde mu¨du¨rlu¨k yaparak o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttüğü bildirilen iddianamede, sanığın "ByLock" kullanıcısı olduğu ve tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n Kosova'daki faaliyetlerine yo¨nelik birc¸ok yazıs¸manın da telefonunda yer aldığı belirtildi.

FETÖ soruşturmasında ifadesi alınan K.A'nın beyanında, Karabina'nın tero¨r o¨rgu¨tu¨nün Kosova'daki muhasebesinden sorumlu olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, sanığın telefonunda örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan kurum veya kuruluşların telefon aplikasyonlarını kullandıgˆının tespit edildiği vurgulandı.