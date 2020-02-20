Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında mütalaa - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında mütalaa - Son Dakika

Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında mütalaa

7 saat önce

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanan Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında mütalaa, System.String[]

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik MİT ile Kosova istihbaratının ortak çalışması sonucu yakalanan Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mustafa Erdem'in "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, sanık Karabina'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılanmasına devam edildi.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina ile avukatları hazır bulundu.


Duruşmada mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının celse arasında esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sunduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı, tarafından sunulan mütalaada sanıkların Bylock kullanıcısı oldukları yer aldı.


Mütalaada sanık Mustafa Erdem'in Türkiye'ye getirilene kadar örgüt faaliyetlerine katılmaya devam ettiği, sanığın FETÖ oluşumunun hedef ve çıkarları doğrultusunda Kosova ülkesinde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev verme yetkisine haiz yönetici konumunda bulunduğu aktarıldı. Mütalaada sanık Erdem'in "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.


Savcılık mütalaasında Yusuf Karabina hakkında ise, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.


Her iki sanık hakkında "uluslararası casusluk yapma" suçunu işledikleri iddiasıyla da dava açıldığı anımsatılan mütalaada, mahkumiyetlerine yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle bu suçtan beraatleri istendi.


Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanıklar, savunmalarını hazırlamak için süre talep ettiler.


Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, son savunma yapmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kosova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
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