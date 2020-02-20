Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığının yargılandığı davada savcı, bir sanığın 22,5 yıla kadar,... - Son Dakika

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Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığının yargılandığı davada savcı, bir sanığın 22,5 yıla kadar,...
7 saat önce
Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığının yargılandığı davada savcı, bir sanığın 22,5 yıla kadar, diğer sanığın ise 15 yıla kadar hapsini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:48 Kaynak: AA
Kosova'dan getirilen iki FETÖ sanığının yargılandığı davada savcı, bir sanığın 22,5 yıla kadar, diğer sanığın ise 15 yıla kadar hapsini istedi
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