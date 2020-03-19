Kosova'dan Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

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Kosova'dan Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Türkiye'ye teşekkür
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme çabalarına Türkiye'nin yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme çabalarına Türkiye'nin yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Thaçi, şu ifadeleri kullandı:
"Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkileri (görüşmek) ve Kovid-19'un yayılmasını engellemek için yardım talep etmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kosova, Kovid-19'u mağlup etme çabalarında Türkiye'nin operasyonel ve lojistik yardımından yararlanıyor. Destek için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son derece minnettarım."
Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısının 20 olduğu Kosova, bugün Türkiye'deki 39 vatandaşını tahliye etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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