Son Dakika Haberleri: Kosova'dan Nobel Ödül Töreni'ne boykot
Son Dakika Güncel Kosova'dan Nobel Ödül Töreni'ne boykot - Son Dakika

Kosova'dan Nobel Ödül Töreni'ne boykot

6 saat önce

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık'taki ödül törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Kosova'dan Nobel Ödül Töreni'ne boykot, System.String[]

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık'taki ödül törenine katılmayacaklarını açıkladı.


Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi. Pacolli yaptığı açıklamada, "Kosova bu yıl Stockholm'de yapılacak Nobel törenine katılmayacak. Soykırım uygulayan Miloseviç'in yandaşı ve siyasetinin destekçisi olan Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü aldığı töreni boykot ediyoruz. Kosova Büyükelçimiz Skendije Geci Şerifi Nobel törenine gitmeyecek. Arnavutluk Büyükelçisi'nin de benzer şekilde hareket etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.


Nobel Komitesi, edebiyat ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi, "Balkan Kasabı" olarak bilinen Slobodan Miloseviç'e destek vermesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.


Eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybetmişti.


İsveç'in başkenti Stockholm'deki Nobel Ödül törenine İsveç'teki tüm yabancı büyükelçiler, davet ediliyor. - STOCKHOLM

Peter Handke, Edebiyat, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki
Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 16:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosova'dan Nobel Ödül Töreni'ne boykot
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]