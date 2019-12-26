Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye getirilen sanık Kahraman Demirez, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Kahraman Demirez'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kahraman Demirez ve avukatları katıldı.



"Mağdur tarafındayım"



Duruşmada son savunmasını yapan sanık Kahraman Demirez, "Ben daha askerliğimi yapmadım. Tahliye olunca yaşım iyice ilerlemeden askerliğimi yapacağım. Türkiye ve Kosova'da yaptığım bütün faaliyetler kanun çerçevesindedir. Ben bu davada suçlu değil mağdur tarafındayım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Sanığın ardından söz alan avukatları, tahliye ve beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.



Mahkeme heyeti, sanık Kahraman Demirez'i 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Mevcut delil durumuna göre sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, üzerine atılı 'Uluslararası casusluk' suçundan ise beraatine karar verdi. - İSTANBUL