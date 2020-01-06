Kosova Demokratik Türk Partisi heyeti Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Kosova Demokratik Türk Partisi heyeti Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Kosova Demokratik Türk Partisi heyeti Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Kosova Türkleri'ni temsil eden tek parti olan Kosova Demokratik Türk Partisi'nin Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka'nın başkanlığındaki heyet, Ankara ve İstanbul'da Türkiye'nin en üst düzey yetkilileri ile ikili temaslarda bulunacak. Heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TİKA, TRT gibi bazı kurumların müdürleri ile görüşmelerde bulunması bekleniyor. Beş gün olarak planlanan ziyaret çerçevesinde resmi temaslarda bulunacak olan KDTP heyetinde Genel Başkan Fikrim Damka'nın yanı sıra, Milletvekili Fidan Brina Jılta, KDTP Genel Başkan Yardımcıları Müferra Şinik, Abdülhadi Krasniç ile Berkant Curi yer alıyor.

(İHA)

Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:05 Kaynak: İHA
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