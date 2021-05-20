Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla, 12 büyükelçiyi görevden aldı - Son Dakika

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla, 12 büyükelçiyi görevden aldı.

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla, siyasi atamalar olduğu gerekçesiyle farklı ülkelerde görev yapan 12 büyükelçiyi görevden aldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, siyasi nedenlerle atanan tüm büyükelçilerin görevden alındığı belirtildi. Görevden alınan büyükelçiler arasında Türklere karşı ırkçı söylemleriyle bilinen Gjergj Dedaj da bulunuyor. Dedaj, 2018 yılından bu yana Kosova'nın Makedonya Büyükelçiliği görevinde bulunuyordu.

Görevden almaların nedenleri açıklandı

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Grvalla, siyasi atama olarak nitelendirilen büyükelçilerin görevden alınmasının, diplomatik hizmetlerde yapacakları reformlara yönelik adımlardan biri olduğunu söyledi. Grvalla düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin dün siyasi atamaları yapılan büyükelçilerin görevden alınmasına ilişkin kararnameleri onayladığını belirtti.

"Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanına siyasi gerekçelerle atanmış tüm büyükelçilerin görevden alınmasına ilişkin kararnamelerin onaylanmasını teklif etti. Cumhurbaşkanı Osmani, öneriye uygun hareket ederek kararnameleri onayladı" ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı Grvalla, siyasi olarak atanmış büyükelçilerin görevden alınmasının, Kosova Cumhuriyeti diplomatik hizmetinde reform yapılmasını sağlayan onaylanmış yönetim programı ruhu içinde yapıldığını belirtti. Bakan Grvalla, yeni büyükelçilerin seçiminin önümüzdeki haftalarda yapılacağını duyurarak, diplomatik hizmetle ilgili diğer kararların alınmasına devam edeceklerini söyledi.

Grvala ilerideki haftalarda yeni büyükelçilerin atacaklarını ve reformlara devam edecekleri belirterek, görevinden alınan tüm büyükelçilere teşekkür etti. - PRİŞTİNE