Kosova Dışişleri Bakanı: "Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız" - Son Dakika
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Kosova Dışişleri Bakanı: "Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız"

6 saat önce

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kosova Dışişleri Bakanı:

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Pacolli, "Can kaybının olmamasını umuyor ve dua ediyoruz. Bu anlarda Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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