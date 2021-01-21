Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'den Nihat Özdemir'e ziyaret - Son Dakika

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'den Nihat Özdemir'e ziyaret

21.01.2021 13:41
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'den Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete iki ülkenin federasyon başkanlarının yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Kosova Futbol Federasyonu Başkan Vekili Bakirr Burri, Yönetim Kurulu Üyesi Xhelal Broja ile Genel Sekreter Eroll Salihu katıldı.

Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kosova'nın çok yakın iki ülke olduğunu, bu ziyaretin futbol federasyonları arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Ziyarette iki ülke federasyonları arasında en kısa zamanda ortak projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Antalya'da 23 Ocak'ta oynanacak Kosova Süper Kupa maçı için Türkiye'de bulunan Agim Ademi ve beraberindeki heyet, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Bir dönem Sarıyer'de futbol oynayan Eroll Salihu, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü ile sohbet etti.

Ziyarette karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.

Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Türkiye, Kosova, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'den Nihat Özdemir'e ziyaret - Son Dakika Spor


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