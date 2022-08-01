Kosova Hükümeti, kimlik belgesi kararının uygulanmasını erteledi - Son Dakika
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Kosova Hükümeti, kimlik belgesi kararının uygulanmasını erteledi

01.08.2022 09:33
Kosova Hükümeti, kimlik belgesi kararının uygulanmasını erteledi

Kosova Hükümeti, Sırbistan'a karşı kimlik belgesi kararının uygulanmasını 30 gün erteleme kararı aldı.

Kosova Hükümeti, Sırbistan'a karşı kimlik belgesi kararının uygulanmasını 30 gün erteleme kararı aldı.

ABD Büyükelçisi Jeff Hovenier, bu gece Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Sırbistan'a karşı kimlik belgesi kararının uygulanmasının 30 gün ertelenmesi teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'a karşı kimlik belgesi mütekabiliyet kararının uygulanmasının 1 Eylül 2022 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, barikatların kaldırılması ve tekrardan hareket özgürlüğünün sağlanmasıyla birlikte kararın uygulanmasının 30 gün erteleneceği ifade edildi.

Kosova Hükümeti'nin Sırbistan vatandaşlarına karşı kimlik belgesini tanımama kararının bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek olması, Sırpların çoğunlukla olduğu Kosova'nın kuzeyinde tansiyonun tırmanmasına neden oldu.

Sırpların şehir merkezinde toplanması için çalan sirenler, ardından sınır kapılarının kapatılması, Sırpların kuzeydeki yollara barikat kurması, Kosova polis güçlerinin kuzeye hareket etmesi, kuzeyde gergin saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Sırpların çoğunlukta olduğu Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliklerin ardından, NATO'nun ülkedeki barış Gücü KFOR, istikrarın tehdit edilmesi halinde Kosova'nın kuzeyine müdahale etmeye hazır olduğunu duyurmuştu. NATO liderliğindeki KFOR misyonu, durumu yakından izlediğini belirterek, 1999 tarihli 1244 sayılı BM Kararı'ndan kaynaklanan görevine uygun olarak istikrarın tehdit edilmesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Kosova'nın tüm halkı için güvenli ve emniyetli bir çevre ve hareket özgürlüğü sağlamak için BM yetkisinin günlük uygulamasını gerçekleştirdiğini hatırlatan KFOR, BM yetkisine uygun olarak Kosova'da her zaman güvenli ve emniyetli bir ortamı sürdürmek için gerekli tüm önlemleri alacağına vurgu yapmıştı.

(Ercan Kasap - İHA)

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Sırbistan, Hükümet, Kosova, Güncel, Son Dakika

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