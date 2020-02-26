Kosova İçişleri Bakanı Veliu, Büyükelçi Sakar'ı kabul etti - Son Dakika

Kosova İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile görüştü.



Kosova İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı makamında kabul etti. Kosova İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikili görüşmede özellikle Kosova polisi ile Türk polisi arasındaki işbirliği konusunda Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında başarıyla gelişen işbirliğinin takdir edildiği belirtildi. Bakan Veliu, görüşmede İçişleri Bakanlığının Kosova'daki güvenlik kurumlarının kurulması ve daha da geliştirilmesi, kamu yönetimi reformu, her türlü suçla mücadele ve Kosova'nın uluslararası kuruluşlara üye olması yönündeki kararlılığın önemini vurguladı. Veliu, Kosova İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanlığını, tüm Kosova vatandaşları ve uluslararası ortaklar için güvenilir bir kurum yapma sözü de verdi.



Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ise Bakan Veliu'yu görevinden ötürü tebrik ederek, Türkiye'nin Kosova kurumlarıyla işbirliğini daha da derinleştirmedeki kararlılığına vurgu yaptı. - PRİŞTİNE